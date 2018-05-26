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Трамп счел возможной подготовку места встречи с Ким Чен Ыном к 12 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще остается предостаточно времени, чтобы, если это потребуется, завершить приготовления в Сингапуре к саммиту США-КНДР.

В своем твиттере он раскритиковал The New York Times, утверждающую со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что технически завершить приготовления к саммиту к 12 июня невозможно.

"И снова неверно. Опрашивайте реальных людей, вместо своих несуществующих источников", - написал Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что группа сотрудников Белого дома отправится вскоре в Сингапур для подготовки места возможных переговоров.

Также он заверил, что вопреки утверждениям газеты, никаких разногласий по КНДР в его администрации нет.

"Терпящая бедствие и коррумпированная газета The New York Times хотела бы, чтобы люди поверили в обратное, однако на самом деле нет никаких разногласий в администрации Трампа о том, как решать вопрос с Северной Кореей. И даже если бы разногласия были, это бы не стало помехой", - подчеркнул президент.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что ближайшие соратники Трампа придерживаются разных позиций по КНДР.

24 мая Белый дом распространил письмо Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.

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Теги: США, Дональд Трамп, КНДР
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