Трамп счел возможной подготовку места встречи с Ким Чен Ыном к 12 июня

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что еще остается предостаточно времени, чтобы, если это потребуется, завершить приготовления в Сингапуре к саммиту США-КНДР.

В своем твиттере он раскритиковал The New York Times, утверждающую со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что технически завершить приготовления к саммиту к 12 июня невозможно.

"И снова неверно. Опрашивайте реальных людей, вместо своих несуществующих источников", - написал Трамп.

The Failing @nytimes quotes "a senior White House official," who doesn"t exist, as saying "even if the meeting were reinstated, holding it on June 12 would be impossible, given the lack of time and the amount of planning needed." WRONG AGAIN! Use real people, not phony sources. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.

Ранее Белый дом сообщил, что группа сотрудников Белого дома отправится вскоре в Сингапур для подготовки места возможных переговоров.

Также он заверил, что вопреки утверждениям газеты, никаких разногласий по КНДР в его администрации нет.

"Терпящая бедствие и коррумпированная газета The New York Times хотела бы, чтобы люди поверили в обратное, однако на самом деле нет никаких разногласий в администрации Трампа о том, как решать вопрос с Северной Кореей. И даже если бы разногласия были, это бы не стало помехой", - подчеркнул президент.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала, что ближайшие соратники Трампа придерживаются разных позиций по КНДР.

24 мая Белый дом распространил письмо Трампа, в котором американский лидер сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян, в свою очередь, заявил, что по-прежнему настроен на переговоры с Вашингтоном и видит в них необходимость. Саммит должен был состояться 12 июня в Сингапуре.