Жители Ирландии проголосовали за легализацию абортов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Две трети ирландцев на прошедшем в пятницу референдуме выступили за легализацию абортов, свидетельствует официальные результаты подсчета голосов, которые приводит в субботу Irish Times.

За расширение права на аборт высказались 66,4% процента. За сохранение статус-кво проголосовали 33,6%. Явка на референдуме составила 64,13%.

Результаты голосования превзошли прогнозы, согласно которым сторонников и противников перемен должно было оказаться примерно поровну. В процессе референдума люди отвечали на вопрос, нужно ли сохранить принятую так же в результате референдума 1983 года Восьмую поправку к Конституции Ирландии. Она признала равными права на жизнь матери и нерожденного ребенка с самого момента зачатия и была принята под влиянием католической церкви, чей вес в ирландском обществе и по сей день очень значителен.

После 1983 год аборты фактически оказались под запретом и делались лишь в редких случаях, если существовал серьезный риск для жизни женщины. Беременность в результате изнасилования или отклонения в развитии плода не являлись достаточным основанием для аборта. Из-за этого многие ирландки были вынуждены выезжать на операцию за границу, в основном в Великобританию.

Теперь парламенту Ирландии в течение ближайших нескольких месяцев предстоит подготовить новый закон об абортах. Он позволит женщине прерывать нежелательную беременность до 12 недели без объяснения причин; позже это можно будет сделать, если есть угроза жизни матери.