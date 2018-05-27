В аэропорту Лондона произошел сбой в расписании рейсов из-за удара молнии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News.
"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем твиттере.
Latest update: pic.twitter.com/laBDu5wWoG— Stansted Airport (@STN_Airport) 27 мая 2018 г.
По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".