В аэропорту Лондона произошел сбой в расписании рейсов из-за удара молнии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В лондонском аэропорту "Стенстед" отменены авиарейсы в результате повреждения системы заправки самолетов, вышедшей из строя из-за удара молнии, сообщает в воскресенье британский телеканал Sky News.

"В результате удара молнии система заправки самолетов была в неисправности этим утром", - написал представитель аэропорта в своем твиттере.

По его словам, инженеры восстановили систему, "однако полеты по-прежнему могут быть отменены или перенесены".