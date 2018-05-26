Сын премьера Армении отправится служить в карабахскую армию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот Пашинян отправится на службу в армию в ходе летнего призыва.

В прямом эфире на своей странице в Facebook Никол Пашинян заявил, что в марте его сыну исполнилось 18 лет и он, в соответствии с законом, отправляется на службу.

В свою очередь Ашот Пашинян сообщил, что написал заявление и намерен пройти службу в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Между тем, Никол Пашинян призывал своих соотечественников, покинувших Армению, чтобы не служить в армии, вернуться в республику в течение 20 дней и пройти службу.