Премьер Армении на будущей неделе посетит Москву

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит на будущей неделе Москву, сообщил в воскресенье глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.

Общаясь с журналистами в Алма-Ате, он утвердительно ответил на соответствующий вопрос.

Мнацаканян не стал уточнять программу визита главы армянского правительства.

В свою очередь, пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян заявил "Интерфаксу", что Пашинян посетит Москву, где примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Москве будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ по футболу", - сказал он.

Егоян отметил, что более подробная повестка визита премьера будет обнародована в "надлежащие сроки".

Парламент Армении избрал Пашиняна премьером страны 8 мая.

14 мая Никол Пашинян встречался в Сочи с президентом России Владимиром Путиным.