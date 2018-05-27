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В мире Катастрофа "Боинга" под Донецком

Посол РФ в Австралии назвал бездоказательными обвинения в причастности России к крушению МН17

По его словам, пассажиры сбитого над Донбассом "Боинга" стали жертвами спланированной провокации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Австралийские власти безапелляционно поддержали спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ) по крушению малайзийского "Боинга", Москва считает бездоказательными обвинения в свой адрес, однако готова оказывать содействие расследованию, говорится в заявлении посла РФ в Австралии Григория Логвинова.

"Налицо откровенные двойные стандарты, лишь подтверждающие, что мы имеем дело с заранее спланированной провокацией, жертвой которой стали пассажиры рейса МН17, в том числе австралийские граждане. Как бы то ни было, Россия готова и впредь оказывать расследованию содействие с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье.

Посол РФ призвал избавиться от иллюзии, что с Москвой можно разговаривать прокурорским тоном и рассчитывать, что Россия безропотно примет эти бездоказательные обвинения.

"Австралийские власти в лице премьер-министра Малкольма Тернбулла и министра иностранных дел Джули Бишоп безапелляционно поддержали более чем спорные выводы Совместной следственной группы (ССГ), более того, потребовали, чтобы Россия явилась на "покаяние" и согласовала "сумму компенсации" жертвам катастрофы рейса МН17", - отмечает посол.

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По его словам, свое отношение к качеству работы ССГ Россия уже неоднократно высказывала.

"Вся наша аргументация многократно доводилась до сведения мировой общественности (. . .) Несмотря ни на что, все наши предложения о совместной серьезной, солидной, профессиональной работе отвергаются с порога. Налицо знакомый почерк, грубый, топорный алгоритм. Организуются грязные провокации, заранее определяется виновная сторона. Так называемое "расследование" ведется почти исключительно на основе информации соцсетей и неких международных НПО, давно запятнавших себя фальшивками, примитивными подтасовками и т.д", - заявляет он.

Ранее на этой неделе в Cовместной следственной группе (ССГ), в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины заявили, что ракета класса "земля-воздух", сбившая пассажирский самолет на востоке Украины, состояла на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, российских ВС, дислоцирующейся в районе Курска.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в пятницу, что в телефонном разговоре со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил ситуацию с обвинением России в причастности к крушению малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году, но не услышал от голландского коллеги никаких фактов, доказывающих это.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Теги: Австралия, МН17
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