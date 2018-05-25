В России Катастрофа "Боинга" под Донецком

Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены

В докладе исследовательской группы утверждается, что в переправке "Бука" из РФ в Донбасс участвовали российские офицеры

Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены
Во время доклада британской организации Bellingcat
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские офицеры, которые фигурируют в докладе британской организации Bellingcat по "Боингу", потерпевшему крушение на востоке Украины летом 2014 года, были давно уволены с военной службы и род их занятий неизвестен. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Украинский почерк"

В Министерстве обороны России считают, что доклад Bellingcat о катастрофе "Боинга" основан на информации, сфабрикованной Службой безопасности Украины.

"За подобными доказательствами даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк (. . .) представителей Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

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Так в российском военном ведомстве отреагировали на доклад Bellingcat, в котором российские военные обвиняются в причастности к катастрофе пассажирского "Боинга" на Украине в 2014 году.

Исследовательская группа Bellingcat в рамках совместного расследования с The Insider заявила сегодня, что в переправке из РФ в Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит MH17, якобы "принимал участие офицер ГРУ Олег Иванников". Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team сообщила в твиттере, что он ранее был министром обороны Южной Осетии.

"Очередной вброс"

В Минобороны РФ также назвали доклад Bellingcat дезинформацией и "очередным вбросом".

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы расследователей основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года, на следующий день после катастрофы, Службой безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы улики псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина по доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Недоумение от голландцев

"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически неотличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних Олимпийских игр в Южной Корее", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Все это вызывает обоснованное недоумение действиями голландских правоохранительных органов, не только рассматривающих подобные фейки в качестве фактической основы для расследования, но и косвенно задействованных в антироссийской истерике", - отмечается в заявлении Минобороны РФ.

"Цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора лежат далеко за пределами поиска истины и помощи родственникам погибших на территории Украины пассажиров малайзийского "Боинга" МН-17", - отмечается в заявлении.

Выводы Нидерландов

В минувший четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

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Со своей стороны российские военные заявили, что Москва представила доказательства того, что гражданский "Боинг" был сбит украинскими расчетами.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - заявили Минобороны РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в пятницу, что в телефонном разговоре со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил ситуацию с обвинением России в причастности к крушению малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году, но не услышал от голландского коллеги никаких фактов, доказывающих это.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

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Теги: Минобороны РФ, Bellingcat, Нидерланды, МН17
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