Минобороны заявило, что фигурирующие у Bellingcat офицеры РФ были давно уволены

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Российские офицеры, которые фигурируют в докладе британской организации Bellingcat по "Боингу", потерпевшему крушение на востоке Украины летом 2014 года, были давно уволены с военной службы и род их занятий неизвестен. Об этом заявили в пятницу в Минобороны России.

"Что касается упомянутых в тексте Bellingcat офицеров, то все они были давно уволены с военной службы. Российское военное ведомство не располагает сведениями о роде их занятий вне Вооруженных сил", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Украинский почерк"

В Министерстве обороны России считают, что доклад Bellingcat о катастрофе "Боинга" основан на информации, сфабрикованной Службой безопасности Украины.

"За подобными доказательствами даже неспециалист без труда узнает оперативный почерк (. . .) представителей Службы безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Так в российском военном ведомстве отреагировали на доклад Bellingcat, в котором российские военные обвиняются в причастности к катастрофе пассажирского "Боинга" на Украине в 2014 году.

Исследовательская группа Bellingcat в рамках совместного расследования с The Insider заявила сегодня, что в переправке из РФ в Донбасс зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит MH17, якобы "принимал участие офицер ГРУ Олег Иванников". Группа независимых исследователей Conflict Intelligence Team сообщила в твиттере, что он ранее был министром обороны Южной Осетии.

"Очередной вброс"

В Минобороны РФ также назвали доклад Bellingcat дезинформацией и "очередным вбросом".

"Обращает на себя внимание, что все удручающие своей глупостью домыслы расследователей основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованном еще 18 июля 2014 года, на следующий день после катастрофы, Службой безопасности Украины", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Не выдерживают никакой критики и другие якобы улики псевдорасследователей. Прежде всего это касается "данных" из какой-то "телефонной базы" прекратившего свою деятельность интернет-магазина по доставке "маски для бега" в штаб-квартиру ГРУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Недоумение от голландцев

"Наблюдаемые в течение последних дней громкие обвинения по стилю подачи и безапелляционности практически неотличимы от аналогичных нападок в адрес России накануне прошедших зимних Олимпийских игр в Южной Корее", - говорится в заявлении Минобороны РФ.

"Все это вызывает обоснованное недоумение действиями голландских правоохранительных органов, не только рассматривающих подобные фейки в качестве фактической основы для расследования, но и косвенно задействованных в антироссийской истерике", - отмечается в заявлении Минобороны РФ.

"Цели авторов этого скоординированного пропагандистского напора лежат далеко за пределами поиска истины и помощи родственникам погибших на территории Украины пассажиров малайзийского "Боинга" МН-17", - отмечается в заявлении.

Выводы Нидерландов

В минувший четверг международная группа следователей заявила, что выпущенная по гражданскому "Боингу" над Донецкой области в июле 2014 года ракета была из воинской части из Курска.

Со своей стороны российские военные заявили, что Москва представила доказательства того, что гражданский "Боинг" был сбит украинскими расчетами.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - заявили Минобороны РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в пятницу, что в телефонном разговоре со своим нидерландским коллегой Стефом Блоком обсудил ситуацию с обвинением России в причастности к крушению малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году, но не услышал от голландского коллеги никаких фактов, доказывающих это.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.