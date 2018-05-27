Трамп раскритиковал расследование о возможном вмешательстве России в выборы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь подверг критике расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

"Почему 13 рассерженных демократов не расследовали предвыборную кампанию нечестной Хиллари Клинтон, многие преступления, сговор с Россией? Почему ФБР не взяли сервер Национального комитета Демократической партии? Сфабрикованное расследование!" - написал он в своем твиттере в воскресенье.

Why didn"t the 13 Angry Democrats investigate the campaign of Crooked Hillary Clinton, many crimes, much Collusion with Russia? Why didn"t the FBI take the Server from the DNC? Rigged Investigation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 мая 2018 г.

Ранее демократы добились распоряжения суда, обязывающего администрацию президента США помочь им в ходе судебного разбирательства о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, так, госсекретарь обязан передать представителям России жалобу по данному процессу.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на борьбу за пост президента.

Американские спецслужбы заявляют о причастности России к взлому компьютеров Национального комитета Россию.

Свое расследование проводит спецпрокурор США Роберт Мюллер.