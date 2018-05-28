ЕС продлил санкции против сирийского руководства до 1 июня 2019 года

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Власти ЕС приняли решение о продлении санкций в отношении правительства Сирии до 1 июня 2019 года, говорится в заявлении Совета ЕС по иностранным делам.

"Учитывая продолжающиеся репрессии против гражданского населения, ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС по Сирии", - отмечается в заявлении.

Кроме того, ЕС обновил информацию о физических лицах и организациях, в отношении которых введены ограничения, и убрал из санкционного списка двух человек, которые скончались ранее.

В настоящее время этот список включает 259 человек и 67 организаций, на которые распространяется запрет на въезд на территорию ЕС и заморозка активов.