МИД предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме и Сингапуре

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вспышка лихорадки Денге произошла во Вьетнаме и Сингапуре, заразилось более 150 человек, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Вьетнам - по информации ВОЗ, отмечены 95 подтвержденных случаев распространения лихорадки Денге на территории страны. Сингапур - вспышка лихорадки Денге в районе Бедок, подтверждены 56 случаев заболевания. Лихорадку переносят москиты", - говорится в сообщения х, опубликованных в твиттере ДСКЦ.

В начале мая Роспотребнадзор сообщал о вспышке лихорадки Денге в Таиланде: на Пхукете с начала года зарегистрировано 220 случаев заболевания, два из которых оказались смертельными. В том числе из-за лихорадки Денге умер российский турист, который заболел после укуса комара, а затем впал в кому. Болезнь дала осложнения на почки.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов.

В целях профилактики заражения Роспотребнадзор рекомендовал россиянам использовать индивидуальные средства защиты: репелленты, одежду с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, оконные противомоскитные сетки и пологи.