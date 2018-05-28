СМИ сообщили о перехвате российскими истребителями самолетов Израиля над Ливаном

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские истребители-бомбардировщики Су-34, возможно, провели сопровождение двух истребителей F-16 военно-воздушных сил Израиля в небе над Ливаном, несмотря на наличие механизмов по предотвращению конфликтов между Израилем и Россией, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В итоге, как отмечается в материале, израильские самолеты изменили курс. The Times of Israel разместило видео с двумя российскими самолетами в небе над ливанским Триполи, однако израильских самолетов на нем не видно.

Ни Россия, ни Израиль не подтвердили данные о перехвате, отмечается в сообщении.

Согласно отчетам, с которыми ознакомились израильские СМИ, истребители ВКС РФ, возможно, принимали участие в учениях над Средиземным морем, но были вынуждены войти в воздушное пространство Ливана для посадки из-за плохих погодных условий.

Ливанское агентство "Аль-Масдар" в свою очередь сообщило, что российские военные самолеты впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана. С какой целью истребители пересекли границу, неизвестно.