В Минобороны РФ опровергли перехват Су-34 израильских F-16 в небе Ливана

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские военные опровергли сообщения о перехвате самолетами ВКС двух израильских истребителей в воздушном пространстве Ливана.

"Находящиеся в составе российской авиагруппы в Сирии многофункциональные бомбардировщики Су-34 не используют для вылетов на перехват воздушных целей и не выполняют задач в воздушном пространстве Ливана", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в понедельник.

"Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов о якобы перехвате российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана - дилетантская глупость", - добавили в Минобороны РФ.

В понедельник The Times of Israel написала, что российские истребители-бомбардировщики, возможно, сопровождали два истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля в небе над Ливаном. Ливанское агентство "Аль-Маздар" в свою очередь сообщило, что российские военные самолеты впервые за месяц вошли из Сирии в воздушное пространство Ливана. С какой целью истребители пересекли границу, неизвестно, отмечало "Аль-Маздар".