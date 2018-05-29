Три человека погибли в результате стрельбы в городе Льеж в Бельгии

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, двое получили ранения, сообщает во вторник сайт газеты France Soir.

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5 — News_Executive (@News_Executive) 29 мая 2018 г.

Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени) в центре города. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен полицейскими, сообщили журналистам в управлении полиции Льежа.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщает , что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллаху акбар".