В мире

Три человека погибли в результате стрельбы в городе Льеж в Бельгии

Есть обновление от 13:09

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Стрельба произошла в бельгийском городе Льеж, в результате чего три человека погибли, двое получили ранения, сообщает во вторник сайт газеты France Soir.

По ее информации, жертвами стали двое полицейских и один прохожий.

Неизвестный вооруженный человек открыл стрельбу примерно в 10:30 по местному времени (11:30 по московскому времени) в центре города. Затем он пытался скрыться, захватив в заложницы женщину, но был застрелен полицейскими, сообщили журналистам в управлении полиции Льежа.

Сайт газеты La Libre Belgique сообщает, что стрелявший в полицейских мужчина кричал: "Аллаху акбар".

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Теги: Бельгия, Льеж
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