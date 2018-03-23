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Макрон уточнил число пострадвших в результате теракта в Требе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что три человека погибли и, по меньшей мере, 16 пострадали при захвате заложников в супермаркете в Требе, сообщает в пятницу сайт французской газеты Le Figaro.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

По словам Макрона, произошедшее можно охарактеризовать как теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

"Наша страна подверглась террористической атаке", - сказал Макрон, выступая в министерстве внутренних дел.

"Уровень террористической угрозы остается высоким", - добавил он.

Президент Франции отметил, что полицейские в настоящий момент проводят расследование по факту произошедшего.

В частности, им предстоит установить, как именно нападавший - 26-летний Редуан Лакдим - получил огнестрельное оружие. В связи с этим в Каркасоне на юге страны, где проживал террорист, проводится обыск. Местные стражи порядка установили, что Лакдим отвез в школу одну из своих сестер до того, как совершить захват заложников.

По словам одного из очевидцев, Лакдим выглядел как обычный посетитель супермаркета.

"Он выглядел, как обычный мужчина 25-30 лет", - заявил он телеканалу Sky News.

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В свою очередь, сосед Лакдима назвал его "спокойным и милым человеком".

Между тем, мэр Парижа Анн Идальго написала в твиттере, что огни на Эйфелевой башне будут погашены в память о жертвах теракта.

"Мои мысли - с родственниками и близкими погибших в результате атаки. Сегодня в полночь огни на Эйфелевой башне будут потушены в память о жертвах теракта", - отмечается в сообщении мэра французской столицы.

Помимо этого, Идальго выразила благодарность полицейским, действовавшим на месте трагедии, за их профессионализм.

Ранее сообщалось, что мужчина, совершивший нападение - выходец из Марокко, он был застрелен. Лакдим, как отмечалось, был известен правоохранительным органам.

По данным телеканала LCI, во время атаки на супермаркет этот человек требовал освобождения участника парижских терактов 13 ноября 2015 года Салаха Абдеслама. Нападавший также выкрикивал "Аллах акбар" и заявлял, что хочет отомстить за "своих братьев в Сирии".

Теги: Франция, Эммануэль Макрон
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