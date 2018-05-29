Экс-премьеру Киргизии предъявили обвинение в коррупции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Бывшему премьер-министру республики Сапару Исакову предъявлено обвинение в коррупции в рамках уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

С бывшего главы кабмина Киргизии взята подписки о невыезде.

"Установлено, что Исаков в 2013 году, будучи заведующим отделом внешней политики при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ Бишкек", используя своё политическое положение, путем совершения организованных, заранее запланированных действий вместе с группой лиц, пролоббировал интересы иностранной компании при конкурсном отборе подрядчика", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате этих действий интересам государства и общества был причинен ущерб в особо крупном размере, ведется следствие.

Уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека за $386 млн было возбуждено после январской аварии на ТЭЦ, в результате которой в течение нескольких дней значительная часть жилых домов и учреждений киргизской столицы оставались без горячей воды и теплоснабжения. Модернизацию ТЭЦ осуществляла китайская компания TBEA.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны несколько руководителей энергетических компаний Киргизии. Парламент Киргизии заявил о коррупции при выполнении проекта и поручил Генпрокуратуре дать юридическую оценку действиям чиновников, заключившим многомиллионное соглашение, в том числе и Исакова.