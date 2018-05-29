ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" взяли на себя ответственность за обстрелы Израиля из сектора Газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Группировки ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" во вторник взяли на себя ответственность за обстрелы территории Израиля, сообщает израильское издание The Times of Israel.

Ранее во вторник из сектора Газа по территории Израиля были выпущены более 100 ракет, а также велся огонь из минометов. Израиль сообщал о ранении в результате обстрелов одного военнослужащего.

В ответ на эти действия палестинских боевиков армия обороны Израиля нанесла авиаудары по сектору Газа. Был разрушен тоннель, которым пользовались боевики ХАМАС.

Армия обороны Израиля предупредила, что при необходимости ответные обстрелы будут усилены.