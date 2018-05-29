Полиция Киева назвала самой вероятной версией убийства Бабченко его журналистскую деятельность

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Первая очевидная причина убийства в Киеве журналиста, гражданина РФ Аркадия Бабченко - это его профессиональная деятельность, заявляет начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

"Первая и очевидная версия - это его профессиональная деятельность. Учитывая его работу", - сказал Крищенко "Интерфаксу".

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время еще рано говорить о более конкретных версиях. Отвечая на вопрос о том, какие еще версии отрабатываются полицией, начальник главка сказал: "И личная жизнь, и конфликты, не связанные с профессиональной деятельностью".

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса "Умышленное убийство".

Крищенко сообщил, что журналист был убит в квартире, но его супруга ввиду психологического состояния пока не может дать никаких показаний.

"Это однозначно не самоубийство. Это убийство. Но пока у нас никаких данных больше нет. Его жена показаний пока не дает. Опрашиваются свидетели. На месте работают следственные группы", - сказал он.

В эфире 112 канала Крищенко рассказал, что в Бабченко выстрелили несколько раз, он умер в карете "скорой помощи". По его словам, одна следственно-оперативную группа работает на месте преступления, вторая - в машине "скорой помощи". Устанавливается, в частности, наличие видеокамер.

Украинский народный депутат Антон Геращенко уточнил , что Бабченко был застрелен в Киеве на пороге своей квартиры.

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко", - написал Геращенко в своем фейсбуке.

Народный депутат заявил, что "одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и на Украине".

Первые фотографии с места убийства журналиста Аркадия #Бабченко в Киеве. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО/КП в УКРАИНЕ pic.twitter.com/d6Xuoxg8Ij — KP.UA (@kp_ukraine) 29 мая 2018 г.

Аркадий Бабченко (1977 года рождения) - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года А.Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве.