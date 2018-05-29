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В России Убийство Аркадия Бабченко

В России возбудили уголовное дело по факту убийства Бабченко в Киеве

Есть обновление от 23:11

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, застреленного в своей квартире в Киеве во вторник вечером, говорится на сайте ведомства.

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"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в сообщении.

Ранее полиция Киева сообщила, что Бабченко был убит в собственной квартире в Днепропетровском районе украинской столицы несколькими выстрелами в спину. Его жена вызвала скорую, мужчина умер по пути в больницу.

Наиболее вероятной версией произошедшего в киевской полиции называют профессиональную деятельность Бабченко.

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Теги: Аркадий Бабченко, Украина, СКР
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