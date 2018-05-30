Трамп предложил кандидатуру нового командующего войсками США в Афганистане

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Остина Скотта Миллера на пост командующего американским контингентом в Афганистане, сообщает The Hill со ссылкой на Пентагон.

Если Миллера утвердит Сенат, он сменит на этом посту генерала Джона Николсона, который руководит операцией США в Афганистане с марта 2016 года.

В данный момент Миллер возглавляет Совместное командование специальных операций США, которое координирует боевые операции в Афганистане, Ираке и Сирии.

В прошлом августе Трамп объявил о новой стратегии США в Афганистане, подчеркнув, что быстрый вывод войск из страны невозможен.

Операция США в Афганистане продолжается 17 лет. Численность американского контингента составляет больше 15 тысяч человек.