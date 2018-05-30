Российского летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму в США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Руководство американской тюрьмы "Форт-Дикс", где российский летчик Константин Ярошенко отбывает 20-летний срок заключения, решило перевести его в другое пенитенциарное учреждение якобы из-за соображений безопасности, а до тех пор он будет находиться в изоляторе, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на родных заключенного.

"Пилот Константин Ярошенко на прошлой неделе сообщил родным, что офицер по внутренним расследованиям рекомендовал переместить его в другое пенитенциарное учреждение. Сам заключенный узнал об этом 22 мая от начальника карцера тюрьмы "Форт-Дикс" (расположена в штате Нью-Джерси). При этом 30 апреля Константина Ярошенко поместили в изолятор якобы из-за стычки с другим арестантом", - говорится в публикации.

"В реальности рекомендация (о переводе в другую тюрьму - ИФ) означает, что решение вынесено. Сроки перевода не ограничены. Обычно он осуществляется в течение трех-шести месяцев с момента вынесения решения. Меня отправляют неизвестно куда. Хочется верить, что не в Техас или на Аляску. До перевода я буду заключен в карцере на общих основаниях с заключенными, несущими дисциплинарное наказание, со всеми ограничениями", - приводит издание выдержку из письма Ярошенко.

В своем обращении к родным российский летчик также подчеркнул, что вынесение решения о переводе и закрытие расследования инцидента с другим заключенным были проведены в небывалые для "Форт-Дикса" сроки.

"Непосредственно офицер по расследованию приступил к моему делу в четверг 17 мая 2018 года. В карцер меня посадили не за какое-то нарушение, а, как мне дважды заявил директор тюрьмы, это было сделано "для моей безопасности и сохранности". До сих пор мне не дали ни одного документа, указывающего, за что я в карцере и почему меня лишили всего и наказывают", - рассказал в письме Ярошенко.

Супруга осужденного россиянина Виктория Ярошенко в беседе с изданием отметила, что за время пребывания ее мужа в американской тюрьме у него никогда не было проблем с другими заключенными.

"Это все могла быть заранее спланированная провокация, чтобы перевести Константина в изолятор, а потом отправить в другое место. Теперь мы не знаем, чего ожидать от сложившейся ситуации. Боюсь, что его могут перевести в тюрьму с более жесткими условиями содержания. Кроме того, пенитенциарное учреждение может находиться далеко от представителей его защиты и российских дипломатических представительств в США. В другой тюрьме его могут лишить возможности общения с семьей", - приводит газета слова заключенного.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.