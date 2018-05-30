Министр обороны Израиля приедет в Москву обсудить наступление войск Асада на юге Сирии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Израильский министр обороны Авигдор Либерман в четверг прибудет в Москву, чтобы обсудить с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу наступление войск Башара Асада в южной провинции Деръа, граничащей с Израилем, и поднять вопрос об иранском военном присутствии в Сирии, сообщает в среду газета "Коммерсант".

По данным издания, в переговорах также будут участвовать глава израильской военной разведки АМАН генерал-майор Тамир Хайман и руководитель военно-политического отдела Минобороны Израиля Зоар Палти.

В статье отмечается, что "сирийская армия перебрасывает технику на юг страны, в граничащую с Израилем провинцию Деръа. США, которые вместе с Иорданией и Россией являются гарантами юго-западной зоны деэскалации, выразили обеспокоенность сообщениями о предстоящей операции и пообещали принять "решительные меры в ответ на нарушения"".

"Российские дипломаты заявляют о готовности - по словам заместителя главы МИД РФ Михаила Богданова, "чем скорее, тем лучше" - провести консультации с США и Иорданией. Но начать решили с Израиля", - сообщает издание.

В публикации также уточняется, что "у Израиля налажены тесные связи с сирийской вооруженной оппозицией, под его покровительством находятся и друзские деревни со стороны сирийской границы".

"Он (Израиль - ИФ) не раз предупреждал, что население там не должно пострадать в результате противостояния между Дамаском и террористическими группировками, а также грозил ответными ударами в случае залета случайных снарядов на свою территорию. Но главным для Израиля было очистить приграничную зону от иранского военного присутствия, в том числе бойцов шиитских группировок", - пишет "Коммерсант".