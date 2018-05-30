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Суд Брюсселя снял арест с активов Нацфонда Казахстана на $21,5 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда Казахстана на сумму около $21,5 млрд и постановил, что снять арест с оставшихся $530 млн можно в английских судах, сообщила пресс-служба Минюста республики.

Дело рассматривается в рамках серии судебных процессов, в которые Казахстан вовлечен в связи с арбитражным разбирательством, инициированным молдавским бизнесменом Анатолием Стати, его сыном Габриелем Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. с исковыми требованиями на сумму свыше $4 млрд.

Минюст Казахстана напомнил, что арбитраж в Швеции присудил молдавским бизнесменам из этой суммы всего $500 млн, из них $199 млн - средства, предположительно, связанные с затратами Стати на строительство газоперерабатывающего завода в Казахстане.

Позже, через документы, полученные в США в рамках отдельной судебной процедуры, Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве.

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Несмотря на то, что шведские суды не отменили решение арбитража и даже не рассмотрели по существу факт мошенничества, Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив в июне прошлого года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года. После этого Стати начали кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду, на сумму более $22 млрд.

"Бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно $530 млн, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти $21,5 млрд. Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания", - отмечается в сообщении министерства юстиции.

Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Великобритании для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств, подчеркнули в ведомстве.

Бельгийское решение вышло через неделю после того, как Стати не удалось прекратить судебное разбирательство в Великобритании, в котором будут рассмотрены предполагаемые факты их мошенничества.

Стати начали судебные разбирательства в Англии для получения ареста на казахстанские активы. Однако когда предполагаемыми фактами мошенничества заинтересовался суд, они попытались прекратить дело, а на прошлой неделе попытались отложить судебное разбирательство, заявив, что теперь им придется представлять себя самих, поскольку их адвокаты перестали представлять их интересы несколькими днями ранее.

Лондонский суд постановил, что судебное разбирательство должно продолжиться в октябре.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года в результате решения суда Амстердама были заморожены активы Казахстана на сумму более $28 млрд, включая $22 млрд средств Национального фонда и долю казахстанского госфонда "Самрук-Казына" в голландской компании KMG Kashagan B.V., которая является акционером консорциума NCOC, разрабатывающего гигантское нефтегазовое месторождение Кашаган на Каспии. Номинальная стоимость этой доли оценивается в $5,2 млрд. Власти Казахстана контролируют 16,9% в каспийском проекте, на KMG Kashagan B.V. приходится половина этой доли.

В январе казахстанские власти сообщили о том, что окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального банка Казахстана о снятии ареста с активов Национального фонда в размере $22 млрд. Предварительный арест на деньги Нацфонда также был наложен бельгийским судом.

Казахстан обвиняет Стати в завышении стоимости Боранкольского ГПЗ посредством совершения ряда сделок со связанными сторонами и предоставления подложных финансовых отчетов.

Строительство Боранколького ГПЗ началось в 2005 году, стоимость проекта оценивалась в $176,5 млн. Инвестором проекта выступала компания Tristan Oil, принадлежавшая А.Стати. Спустя несколько лет строительство было приостановлено.

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Теги: Казахстан, Брюссель
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