В Астане заявили о намерении РФ сделать космодром Байконур гражданским

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Арендуемый Россией космодром Байконур может стать полностью гражданским объектом, работа в этом направлении ведется, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Дело в том, что да, действительно, рассматривается в РФ вопрос вывода военных полностью с космодрома Байконур. Пока мы двусторонние переговоры конкретные еще не проводили по этому вопросу, но работа в этом направлении ведется", - сказал Атамкулов журналистам в среду в Астане.

"В этом тоже есть свои плюсы, потому что возможно тогда привлечение открытых коммерческих проектов", - добавил он.

Россия арендует космодром Байконур у Казахстана. Договор аренды комплекса заключен до 2050 года, сумма ежегодной арендной платы составляет $115 млн.

В течение двух с половиной десятилетий Байконур прочно удерживал звание крупнейшего космодрома мира, с него ежегодно производилось от 20 до 25 запусков космических ракет - от 25% до 30% всех пусков, совершаемых в мире.