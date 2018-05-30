Судоходные компании уже начали сокращать перевозки грузов в Иран

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Глобальные судоходные компании уже начали отказываться от перевозок грузов в Иран, хотя до вступления в силу санкций США остается еще несколько месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Датская Maersk Line и швейцарская Mediterranean Shipping Co. (MSC), два крупнейших представителя судоходной отрасли в мире, заявили о сворачивании поставок грузов общего назначения, а владельцы танкеров говорят о планах отправить свои суда в другие страны-производители нефти на Ближнем Востоке или в западной Африке.

Несмотря на то, что США ввели новые санкции в одиночку, "я не думаю, что какая-то судоходная компания, которая работает по всему миру, сможет вести бизнес в Иране, если санкции будут задействованы в полную силу", заявил главный исполнительный директор Maersk Line Сёрен Скоу.

Maersk Line и MSC перевозят в Иран широкий спектр грузов - от электроники и товаров для дома до продуктов питания и тяжелого оборудования. По словам Скоу, объем поставок в Иран достаточно мал, однако снятие санкций в 2016 году было воспринято как открытие важного торгового направления на Ближнем Востоке, учитывая 80-миллионное население страны.

Администрация президента США Дональда Трампа дала судоходной отрасли время до начала ноября на то, чтобы завершить операции в Иране.

Среди перевозчиков наиболее сильно пострадают две иранские госкомпании - National Iranian Tanker Co. и Islamic Republic of Iran Shipping Lines. Санкции также окажут влияние на страховые премии в сфере судоходства, а также кредиты для компаний, перевозящих грузы, и поставщиков топлива для иранских судов, отмечается в статье.

Исчезновение Ирана с карты танкерных перевозок окажет сильное негативное влияние на операторов. Судовладельцы ранее пострадали от переизбытка перевозочных мощностей, а теперь останутся без рынка пятого по величине в мире производителя нефти. На Иран приходится около 5% общемировой добычи, в апреле страна экспортировала рекордные 2,6 млн баррелей нефти в сутки. Основная часть идет в Китай, Японию, Индию и Южную Корею.

КНР в настоящее время покупает порядка 650 тыс. б/с иранской нефти. Китайские судовладельцы ожидают падения показателя более чем вдвое.

"Мы не решимся на риск нарушения, поскольку значительная часть нашего бизнеса также связана с транспортировкой нефти между США и Дальним Востоком, - заявил WSJ высокопоставленный представитель крупной судоходной госкомпании КНР на условиях анонимности. - Что нас беспокоит, так это то, что наши корабли не смогут отплыть в США".