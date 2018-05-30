Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой, однако в обмен на это желает увидеть готовность РФ к конкретным действиям, заявили в среду в госдепе.

"Госсекретарь Помпео вновь повторил, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, хотя это потребует от России продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные действия, чтобы рассмотреть вопросы, взывающие у нас беспокойство, включая вмешательство во внутренние вопросы США", - говорится в заявлении представителя Госдепа США Хизер Нойерт.

В ходе телефонного разговора Помпео и Лавров обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Этот разговор по телефону стал первым с тех пор, как кандидатура Майка Помпео была утверждена на посту госсекретаря США, а Сергея Лаврова - на посту министра иностранных дел России в новом правительстве РФ.

Ранее МИД РФ дал свою информацию о разговоре Лаврова и Помпео.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

"Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России В.В.Путина и президента США Д.Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", - сообщили на Смоленской площади.