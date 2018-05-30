Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
В мире

Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой, однако в обмен на это желает увидеть готовность РФ к конкретным действиям, заявили в среду в госдепе.

"Госсекретарь Помпео вновь повторил, что США стремятся к улучшению отношений с Россией, хотя это потребует от России продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные действия, чтобы рассмотреть вопросы, взывающие у нас беспокойство, включая вмешательство во внутренние вопросы США", - говорится в заявлении представителя Госдепа США Хизер Нойерт.

В ходе телефонного разговора Помпео и Лавров обсудили вопросы, связанные с двусторонними отношениями, а также ситуацию в Сирии и на Украине. Этот разговор по телефону стал первым с тех пор, как кандидатура Майка Помпео была утверждена на посту госсекретаря США, а Сергея Лаврова - на посту министра иностранных дел России в новом правительстве РФ.

Ранее МИД РФ дал свою информацию о разговоре Лаврова и Помпео.

"Проведен обмен мнениями по ряду аспектов совместной повестки дня, включая двусторонние отношения, усилия по урегулированию сирийского кризиса и преодолению конфликта на Украине на основе Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

"Министр и госсекретарь согласились с необходимостью работы по выполнению поставленной в телефонном разговоре президента России В.В.Путина и президента США Д.Трампа задачи преодолевать имеющиеся разногласия через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия", - сообщили на Смоленской площади.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Майк Помпео, США, Россия, Сергей Лавров
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоСБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко
По данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс.Подробнее
 МИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко живМИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко жив
В ведомстве в то же время отметили "пропагандистский эффект" этой историиПодробнее
 Аркадий Бабченко оказался живАркадий Бабченко оказался жив
Он пришел на брифинг СБУ и сообщил, что участвовал в операции украинских спецслужбПодробнее
 Полиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством БабченкоПолиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством Бабченко
Помимо стрелка, были еще несколько сообщников, считают в полицииПодробнее
Уильям Браудер задержан в Испании по запросу РоссииУильям Браудер задержан в Испании по запросу России
Браудер написал в своем твиттере, что в настоящее время его везут в один из полицейских участков МадридаПодробнее
 СКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства БабченкоСКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства Бабченко
Российские следователи готовы оказать содействие Украине в раскрытии и расследовании убийстваПодробнее
 ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружияЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия
Вместо этого Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургернуюПодробнее
 МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоМВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу29 фото
30 мая
Сборная России на чемпионате мира по футболу
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяЭкономика"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Белый дом сообщил об успешной подготовке к саммиту с КНДР

Помпео заявил о стремлении США улучшить отношения с Россией

ИГ взяла на себя ответственность за атаку в Льеже

Представитель Северной Кореи прибыл в Нью-Йорк для подготовки к саммиту США-КНДР

Реконструкцию станции "Фили" московского метро завершат летом

Трамп подписал закон, облегчающий доступ пациентов к экспериментальному лечению

Назван стартовый состав сборной России на матч с Австрией

МГУ опустился на 33-е место в рейтинге университетов World Reputation Rankings

Нефтяники на совещании с Козаком подтвердили готовность сохранить цены на бензин

Австрия - Россия. Онлайн

Австрия - Россия. ОнлайнПосле первого тайма товарищеского матча российские футболисты уступают в счете Подробнее

Что произошло за день: среда, 30 мая

"Воскрешение" журналиста Бабченко, исчезновение части миллионов Захарченко и взыскание $2,6 млрд "Нафтогазом" с "Газпрома" Подробнее

Жительница Татарстана погибла под сорванной ветром крышей магазина

США перебросили в Европу группу дальних тяжелых бомбардировщиков В-1В

Сильный ветер повредил кровлю терминала в самарском аэропорту "Курумоч"

Фотохроника 30 мая

Фотохроника 30 мая6 фото

Эксперты спрогнозировали рост числа электромобилей до 125 млн единиц к 2030 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru