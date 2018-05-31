Главы МИД РФ и КНДР проводят переговоры в Пхеньяне

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Переговоры глав внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергея Лаврова и Ли Ён Хо стартовали в Пхеньяне, передает корреспондент "Интерфакса".

Переговоры проходят в здании Верховного народного собрания.

Как сообщали ранее в МИД РФ, С.Лавров и Ли Ён Хо обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также обменяются мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам.

Ранее министр иностранных дел России возложил цветы к памятнику первым северокорейским лидерам - Ким Ир Сену и Ким Чен Иру.

Лавров прибыл в Пхеньян рано утром в четверг по местному времени.