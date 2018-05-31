Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщил "Интерфаксу" источник в российской делегации.

"Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын принял находящегося с официальным визитом в Пхеньяне главу МИД РФ Сергея Лаврова", - сказал собеседник агентства.

Позднее в МИД РФ подтвердили встречу лидера КНДР с главой МИД РФ. "В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын", - говорится в твиттере российского внешнеполитического ведомства.

Также МИД РФ разместил фотографии, на которых Ким Чен Ын и Лавров пожимают друг другу руки.

🇷🇺🇰🇵В Пхеньяне Сергея Лаврова принял Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын pic.twitter.com/2eOY4TB3u8 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Лавров прибыл в Пхеньян рано утром в четверг по местному времени. Он провел в северокорейской столице переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Кроме того, он возложил цветы к мемориальной доске на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне с барельефом российского дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в 2016 году.