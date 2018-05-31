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Афганские военные отбили у талибов 105 заложников

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - На юге Афганистана армейский спецназ освободил из плена боевиков 105 заложников, сообщили в четверг местные СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора провинции Гильменд.

"В ночь на четверг армейский спецназ в ходе рейда освободил из "тюрем" талибов 105 заложников, в том числе пять женщин и несколько пожилых мужчин. Операция проводилась на территории населенных пунктов Сур-Карез и Дебаба уезда Каджаки провинции Гильменд", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Отмечается, что в ходе рейда силовики ликвидировали четверых боевиков, изъяли десять мотоциклов и десять самодельных взрывных устройств, оружие и боеприпасы.

Между тем на северо-востоке Афганистана спецназ отбил у талибов два приграничных с Таджикистаном уезда в провинции Тахар.

Как сообщили военные, "в ходе операции "Туфон-10", проведенной бойцами 10 батальона спецназа армии Афганистана, от боевиков были очищены уезды Дашти Кала (Dashti Qala) и Хваджа Гхар (Khwaja Ghar), ликвидированы 16 террористов, еще 28 боевиков ранены".

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Теги: Афганистан
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