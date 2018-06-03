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Боевики "Талибана" захватили населенный пункт в Афганистане

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) захватили один из ключевых населенных пунктов на границе с Таджикистаном, сообщило в воскресенье информационное агентство Bakhtar (Bakhtar News Agency) со ссылкой на представителя местных органов власти.

Населенный пункт Богбонон в уезде Дашти-Кала провинции Тахар на северо-востоке Афганистана перешел под контроль боевиков в ночь на воскресенье, двое бойцов местного ополчения "хезиши мардуми" погибли, один из ополченцев попал в плен. Боестолкновение продолжается, сообщил начальник пресс-центра управления полиции провинции Тахар Абдул Халил Асир.

В миреТалибы захватили афганский уезд на границе с ТаджикистаномЧитать подробнее

По его словам, силовые структуры провинции утром в воскресенье начали совместную операцию по вытеснению боевиков из захваченных ими территорий в соседнем с Дашти-Кала уезде Хваджа Гхар.

Тем временем, в штабе 209 корпуса афганской национальной армии сообщили, что в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар армейский спецназ в ходе продолжающейся операций "Туфан-10" ликвидировал восемь боевиков антиправительственных групп, шесть боевиков ранены, еще четыре экстремиста задержаны.

Отмечается, что операция проводится при поддержке авиации и артиллерии на территории кишлаков Кафлатун, Маньчур и Карак. В течение прошлой недели боевики вооруженных антиправительственных групп захватили несколько уездов провинции Тахар, находящихся в приграничной с Таджикистаном зоне.

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Теги: Афганистан, Талибан
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