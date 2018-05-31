В мире

Забастовка железнодорожников Canada Pacific закончилась подписанием контракта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway Ltd достигла соглашения с профсоюзом Teamsters Canada Rail Conference, объединяющим проводников и инженеров, о прекращении начавшейся в ночь со вторника на среду забастовки, сообщает Dow Jones.

По словам представителей профсоюза, компания подписала с работниками предварительное соглашение сроком на четыре года. Детали соглашения пока неизвестны. Сотрудники требовали увеличения бонусных выплат и более стабильного графика работы.

Ранее Canadian Pacific смогла достичь предварительного соглашения с профсоюзом электриков International Brotherhood of Electrical Workers и избежать забастовки порядка 400 его членов.

Canadian Pacific является крупнейшим перевозчиком зерна на западе Канады и на севере США, а также крупным перевозчиком нефти и нефтеносных песков в Канаде и Северной Дакоте. Длительная забастовка могла нанести существенный ущерб как самой компании, так и экономике Канады.

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Теги: Canada Pacific, Канада
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