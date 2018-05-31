Испанские социалисты заручились поддержкой для вотума недоверия правительству Рахоя

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Нижняя палата парламента Испании проводит в четверг обсуждения по предложению социалистической партии страны (PSOE) выразить вотум недоверия премьер-министру Мариано Рахою, сообщает в четверг газета El Pais.

Как ожидается, обсуждения продлятся два дня, они завершатся голосованием членов парламента в пятницу.

Лидер испанских социалистов, основной оппозиционной силы в Испании, Педро Санчес в четверг уже призвал Рахоя добровольно уйти в отставку, не дожидаясь итогов обсуждения в парламенте.

"Уходите в отставку сейчас, господин Рахой, и все кончится...Ваше время вышло...Уходите сейчас, и эта инициатива с вотумом недоверия закончится здесь и сейчас", - сказал Санчес.

Как отмечает издание, для того чтобы отправить Рахоя в отставку, социалистической партии необходимо 176 голосов. У социалистов в нижней палате 84 места.

В четверг о поддержке социалистической партии в вопросе вотума недоверия Рахою заявили Баскская националистическая партия (PNV), у которой в Конгрессе депутатов 5 мест, Каталонская европейская демократическая партия (8 мест), партия "Компромисс" (4 места), партия "Бильду" (2 места) и "Новые Канары" (1 место). Ранее социалисты уже обеспечили себе поддержку альянса Unidos Podemos (67 мест) и Левых республиканцев Каталонии (ERC) - 9 мест.

Таким, согласно последним данным El Pais в поддержку вотума недоверия, судя по всему, выступают восемь партий со 180 местами в Конгрессе депутатов. Этого достаточно для того, чтобы отправить правительство Рахоя в отставку.

Агентство Bloomberg со ссылкой политиков, близких к переговорам, подтверждает, что, вероятнее всего Санчес в итоге заручится достаточной поддержкой, чтобы сменить Рахоя на посту премьера Испании.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого PSOE направила в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам Рахой в четверг заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого Санчеса.

"Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности...Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gürtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Корреа к 51 году тюрьмы.