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Испанскому правительству вынесен вотум недоверия

Голосование прошло на фоне коррупционного скандала, связанного с партией премьер-министра

Испанскому правительству вынесен вотум недоверия
Премьер-министр Испании Мариано Рахой
Фото: AP/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Конгресс депутатов Испании в пятницу вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

Недоверие кабинету Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался. Таким образом возможность сформировать новое правительство Испании будет у социалиста Педро Санчеса.

Рахой, выступая в парламенте в преддверие голосования, фактически признал поражение. "Председателем будет Санчес (Педро Санчес, лидер социалистов). Будучи демократом, я приму решение этого парламента. Для меня было честью председательствовать в правительстве и оставить Испанию лучше той, которую я принял. Пусть меня простят те, кто чувствует себя обиженными. Спасибо всем", - сказал он.

На прошлой неделе испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тысяч евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам Рахой накануне заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого Санчеса. "Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности... Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным, как "дело Гюртель", началось порядка десяти лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Корреа к 51 году тюрьмы.

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Теги: Испания
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