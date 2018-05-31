Джузеппе Конте назвал кандидатов в члены итальянского правительства

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Следующее правительство Италии будет работать очень интенсивно над выполнением предвыборных обещаний и над повышением уровня жизни итальянцев, заявил в четверг вечером Джузеппе Конте, согласившийся возглавить правительство по просьбе президента страны Серджо Маттареллы. Он также объявил список кандидатов на министерские должности.

Так, министром экономического развития, труда и социальной политики станет глава движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо, также он займет должность заместителя совета министров. Лидер партии "Лига" Маттео Сальвини станет главой МВД, а также вице-премьером.

Паоло Савона станет министром по делам ЕС, пост главы МИД займет юрист Энци Моаверо Миланези, министром юстиции станет адвокат Альфонсо Бонафеде, а главой Минобороны - Элизабетта Трента.

"Мы будем интенсивно работать над выполнением политических задач, которые обозначены в коалиционном соглашении", - сказал он журналистам вскоре после встречи с Маттареллой.

"Мы должны добиться повышения уровня жизни всех итальянцев", - добавил Конте.

Кандидатуру экономиста Джузеппе Конте на пост премьера изначально согласовали движение "Пять звезд" и партия "Лига". Первая его попытка сформировать Совет министров провалилась. Однако в четверг со второй попытки ему удалось убедить президента Италии в том, что он может обеспечить стабильное правительство. Конте уже ознакомил главу государства с претендентами на министерские посты, а затем - озвучил список перед журналистами.

Итальянские СМИ отмечают, что у главы государства, судя по всему, нет претензий к списку, что открывает путь к утверждению Совета министров парламентом.