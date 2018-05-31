Более 100 человек перекрыли проспект в Киеве

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Свыше 100 человек в четверг вечером перекрыли проспект Григоренко в Киеве после автоаварии, в которой пострадал ребенок.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", по словам свидетелей, мальчика сбил автомобиль сопровождения, когда он переезжал пешеходный переход на велосипеде.

Вместе с тем на странице полиции Киева в Фейсбуке около 23:00 появилось сообщение о том, что ДТП произошло при участии полицейского спецавтомобиля.

"По факту ДТП с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал двенадцатилетний летний мальчик, начато уголовное производство. Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован. На месте работает следственно оперативная группа", - говорится в сообщении.