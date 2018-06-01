Боевики "Хезболлы" покинут пограничные с Израилем территории в Сирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Связанные с Ираном вооруженные формирования в Сирии, в том числе боевики ливанской военизированной шиитской организации "Хезболла", планируют покинуть граничащие с Израилем районы на юге страны, сообщает в четверг израильская газета Jerusalem Post.

В частности, проиранские вооруженные формирования намерены выйти из городов Даръа и Кунейтра.

Информация о выводе с южной границы Сирии проиранских боевиков появилась после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее на этой неделе заявил о том, что на границе Сирии и Израиля не должно находиться никаких иностранных войск.