МИД Сирии призвал американцев покинуть район эт-Танф

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Дамаск связывает любые переговоры по будущему контролируемых боевиками южных районов Сирии в провинциях Деръа и Кунейтра с выводом американских сил из сирийского района эт-Танф, заявил на пресс-конференции в субботу министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Мы еще не приступали к переговорам по южному фронту, - сказал он. - Показателем будет выход США с нашей территории в эт-Танфе".

Этот район расположен на границе Сирии с Ираком и Иорданией. "Не верьте ничему сказанному о соглашении по югу до тех пор, пока США не уберут свои силы с базы в эт-Танфе. Они должны вывести свои силы из эт-Танфа", - заявил Муаллем.

"Мы стремимся с самого начала решать проблему привычными путями, то есть примирением, - подчеркнул глава сирийского МИД. - Если это не сработает, посмотрим, что произойдет".

Эт-Танф - военная база международной коалиции, расположенная в 23 км юго-западнее приграничного населенного пункта Эт-Танф в сирийской провинции Хомс. Эта база была основана в апреле-мае 2017 года спецслужбами США, и активно используется западными и ближневосточными союзниками для военной подготовки представителей "умеренной оппозиции".