Оман облегчил получение визы россиянам

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил в пятницу об облегчении визовых требований Султаната Оман для граждан России.

"Власти Султаната Оман информировали, что с 7 мая 2018 г. Российская Федерация включена в список стран, граждане которых могут получать визы для въезда на территорию Омана в пограничных пунктах пропуска при условии заблаговременного заполнения соответствующего заявления на сайте Султанской полиции Оман", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что российским гражданам могут оформляться однократные визы со сроком действия 30 дней либо многократные визы на 1 год с возможностью неограниченного числа посещений страны, каждое из которых не должно превышать 30 дней.

"Стоимость виз составляет 20 оманских риалов за однократную визу и 50 оманских риалов - за многократную. Данные визы не могут быть использованы для поездок с целью осуществления трудовой деятельности", - добавили в МИД РФ.

"При этом к гражданам Российской Федерации не применяется требование о предоставлении местным поручителем гарантий, и отменяется условие, предусматривавшее наличие в паспорте заявителя действующих виз государств Шенгенской зоны, США, Канады, Великобритании, Японии или Австралии", - сообщили в МИД РФ.