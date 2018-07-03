Иностранцам открыли въезд в РФ по электронным визам через аэропорты Дальнего Востока

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о распространении возможности въезда иностранцев по электронным визам через воздушные гавани всех регионов Дальневосточного федерального округа.

В настоящее время такой режим работает в отношении свободного порта Владивосток.

"Это позволит увеличить туристический поток в регион, повысит инвестиционную привлекательность, привлечет потенциальных инвесторов, положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По такой электронной визе иностранец сможет въезжать на восемь дней и посещать только тот регион, в который он въехал. Также иностранец должен будет выехать через тот же аэропорт, что и въехал.

В настоящее время на территории Дальневосточного федерального округа расположено девять воздушных пунктов пропуска: Анадырь (Угольный), Благовещенск, Владивосток (Кневичи), Магадан (Сокол), Петропавловск-Камчатский (Елизово), Бухта Провидения, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Якутск.

Из них, помимо воздушного пункта пропуска Владивосток (Кневичи), который уже действует по электронным визам, технически оснащены для этого Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Именно на эти воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, будет распространен упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам", - говорится в записке.

На остальные воздушные пункты пропуска, расположенные на территории ДФО, упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронным визам будет распространяться на основании решений правительства РФ по мере оснащения их соответствующими программно-техническими комплексами, говорится в записке.