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Российский дипломат посетил в американской тюрьме летчика Ярошенко

По данным посольства, осужденный на самочувствие не жаловался, но месяц в карцере сказался на его здоровье

Российский дипломат посетил в американской тюрьме летчика Ярошенко
Константин Ярошенко
Репродукция фотографии из личного архива/Валерий Матыцин, ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Представитель российского посольства в США посетил гражданина РФ Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, сообщает дипмиссия.

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"Сотрудник посольства посетил Ярошенко в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси). На состояние здоровья россиянин не жаловался, но на общем самочувствии не могло не отразиться длительное - уже более месяца - содержание в карцере", - сообщается на странице посольства в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что вопрос о переводе Ярошенко из карцера обратно на общий режим "остается открытым". "Так же, как и перспектива перевода в другую тюрьму с лучшими условиями", - отмечает посольство.

Российская дипмиссия призвала американские власти ускорить решение этих вопросов. "Посольство продолжит оказывать несправедливо осужденному в США Ярошенко необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Российский летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

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Теги: США, Константин Ярошенко
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