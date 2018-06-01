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РФ запросит в Афганистане и Пакистане данные о найденном спустя 30 лет советском летчике

Есть обновление от 20:53

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Госдума при помощи спикера Вячеслава Володина по парламентской линии может проверить информацию о якобы найденном спустя 30 лет советском летчике, пропавшем в Афганистане, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Я предложил Востротину (руководитель Союза десантников России - ИФ) обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, у которого установились хорошие отношения с парламентами Афганистана и Пакистана. Мы по этой линии запросим. Судьба каждого нашего военнослужащего очень важна для страны, для родственника, для боевых товарищей", - сказал Шаманов в пятницу "Интерфаксу".

Он отметил, что недавно один из участников встречи, на которой подводились годовые итоги деятельности организации "Боевое братство", сообщил, что где-то в Пакистане обнаружены следы информации об одном из пропавших летчиков.

"И этот участник встречи попросил Востротина попросить пояснить информацию, так как Валерий Востротин является руководителем с российской стороны российско-американской комиссии по поиску без вести пропавших и военнопленных. Этот человек может использовать рамки этой комиссии и попытаться получить помощь от американских коллег", - пояснил Шаманов.

"Конечно, будут предприниматься усилия по привлечению всех ресурсов, в том числе и российско-американской комиссии и по парламентской линии", - сказал глава комитета.

1 июня СМИ сообщили, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым, однако имя его не назвали.

Позднее газета "Коммерсант" сообщила, что советского летчика, найденного в Афганистане спустя 30 лет после попадания в плен, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. "В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения", - сообщило издание со ссылкой на источник.

Сергей Пантелюк предположительно жил ранее в городе Батайск Ростовской области. В Афганистане он служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС. Его Су-17 27 октября 1987 вылетел с аэродрома Баграм и предположительно был сбит из ПРЗК в 180 км северо-восточнее Баграма. Самолет и летчика не нашли, отмечают в газете.

Имя Сергея Пантелюка с подписью "пропал без вести" указано на мемориальной доске выпускников школы Зернограда №2, погибших при исполнении интернационального долга, сообщил газете руководитель зерноградской районной общественной организации "Союз Ветеранов Афганистана".

Между тем в Союзе общественных объединений ветеранов "Боевое братство" призывают не торопиться с выводами.

"Сейчас лучше не употреблять никаких фамилий, потому что нам неизвестно ничего. Очень много каких-то домыслов. Есть люди, которые занимаются этой темой достаточно давно, но у них нет никакой информации. Мы не знаем сейчас, о ком идёт разговор. Надо проявить выдержку, проверить, насколько информация правдива", - заявил в пятницу вечером "Интерфаксу" зампредседателя организации, исполнительный секретарь международного Союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов.

По его словам, "даже, например, известно, числится пропавшим летчик, который по нашим данным погиб, разбился, сгорел вертолет, а на самом деле летчик был захвачен".

Он добавил, что "подобная информация поступает время от времени, что где-то кто-то находится, кто-то содержится, это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями".

Он также отметил, что "буквально два дня тому назад приезжал из США бывший военный атташе в России". "Мы с ним разговаривали очень долго о том, что необходимо нормализовать отношения и в частности между ветеранами, потому что у нас раньше были очень тёплые взаимоотношения в рамках работы вот этих комиссий по делам военнопленных и пропавших без вести. Но подобной информации о летчике не было, и вдруг появилась", - добавил Шорохов.

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Теги: Афганистан, Пакистан, Госдума, Россия, Сергей Пантелюк
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