Лидер "Боевого братства" заявил, что часть воинов-"афганцев" сами остались в этой стране

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство" генерал-полковник Борис Громов заявил, что информация о якобы нашедшемся в Афганистане 30 лет спустя советском летчике нуждается в проверке, и отмечает, что некоторые попавшие в плен советские воины-"афганцы" затем по доброй воле остались жить в Афганистане.

"В этой истории надо разбираться", - сказал "Интерфаксу" Громов, который в бытность командующим 40-й армией, выводил в 1989 году из Афганистана части Ограниченного контингента советских войск на территорию СССР.

Он отметил, что сразу после вывода советских войск из Афганистана начала работу межправительственная комиссия по розыску и возвращению на родину военнослужащих, попавших в плен и пропавших без вести на территории этой страны.

"Комиссия, которую возглавлял Руслан Аушев, проделала колоссальную работу. На Родину возвращены все, кто был жив и хотел вернуться - все они получили такую возможность", - подчеркнул собеседник агентства.

При этом он отметил, что лётчиков старались выручать сразу после того, как только они попадали в плен.

"Только Александра Руцкого выкупали два раза за большие деньги", - рассказал Громов.

Он напомнил, что некоторые советские воины-"афганцы", попав в плен, в конечном итоге остались жить в Афганистане и не хотят покидать эту страну.

"Это их личная судьба, их личный выбор", - подчеркнул генерал.

1 июня СМИ сообщили, что пропавший без вести во время войны в Афганистане в 1987 году советский летчик найден живым. Позднее "Коммерсантъ" уточнил, что мужчину, вероятно, зовут Сергей Пантелюк. "В списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится только один военнослужащий ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович, 1962 года рождения", - сообщило издание со ссылкой на источник.

Между тем в Союзе общественных объединений ветеранов "Боевое братство" призывают не торопиться с выводами.

Как отметил зампредседателя организации, исполнительный секретарь международного Союза общественных объединений ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов, "подобная информация поступает время от времени, что где-то кто-то находится, кто-то содержится, это все требует проверки; иногда бандформирования специально запускают такие вещи, чтобы получить какие-то вознаграждения и неоднократно это оказывалось пустыми сообщениями".