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Постпред РФ при ООН подтвердил соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии достигнуто сторонами, оно будет реализовано в ближайшее время, сообщил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Я слышал новости об этом, это было и в сообщениях прессы, о соглашении о некоем выводе на юго-западе Сирии. Насколько я понимаю, соглашение было достигнуто. Было ли оно уже выполнено или нет, я не могу сказать, но стороны, которые участвовали в достижении соглашения, удовлетворены тем, чего они достигли", - сказал Небензя журналистам в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос о том, достигнуты ли договоренности с Израилем и Ираном о выводе иранских войск из районов на юго-западе Сирии.

"Если это не было сделано сегодня, то это будет сделано в ближайшем будущем", - добавил российский дипломат.

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Теги: Сирия, Иран
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