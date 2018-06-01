США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о защите палестинцев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты, как и обещали ранее, наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о защите палестинцев, передает корреспондент "Интерфакса".

"Результаты голосования следующие: 10 членов - "за", один - "против", четыре воздержались. Проект не принимается, поскольку против него голосовал постоянный член Совета", - сказал председатель СБ ООН в июне, постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В числе поддержавших предложенный Кувейтом проект резолюции были Россия и Китай. Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия решили воздержаться.

США в свою очередь представили свой проект резолюции, голосование по которому состоится также в пятницу.

В четверг американский постпред Никки Хейли пообещала воспользоваться правом вето, если проект будет выставлен на голосование. По ее словам, в нем содержится "абсолютно односторонний подход" к ситуации, который "аморален и лишь подорвет нынешние усилия по достижению мира между израильтянами и палестинцами". В частности, в тексте "нет ни одного упоминания" о палестинском движении ХАМАС, которое "несет главную ответственность за недавнее насилие в Газе".