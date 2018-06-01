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США пообещали наложить вето на резолюцию Совбеза ООН о защите палестинцев

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты пообещали воспользоваться правом вето, если кувейтский проект резолюции Совета Безопасности ООН о защите палестинцев будет выставлен на голосование.

"США несомненно наложат вето на кувейтский проект резолюции", - говорится в распространенном заявлении американского постпреда при ООН Никки Хейли.

По ее словам, в тексте документа содержится "абсолютно односторонний подход" к ситуации, который "аморален и лишь подорвет нынешние усилия по достижению мира между израильтянами и палестинцами".

Американский постпред отметила, что в проекте резолюции "нет ни одного упоминания" о палестинском движении ХАМАС, которое, как она заявила, "несет главную ответственность за недавнее насилие в Газе".

При этом, по ее утверждению, "в резолюции содержится призыв к Израилю немедленно прекратить свои действия в порядке самообороны", а также "критикуются "чрезмерное" и "неизбирательное" применение силы израильскими силами против палестинских гражданских лиц в Газе".

"Те, кто проголосуют за эту резолюцию, покажут свою неспособность принять участие в любых заслуживающих доверия переговорах между двумя сторонами", - заключила Хейли.

Проект резолюции был распространен Кувейтом ранее в мае. Ожидается, что он будет в ближайшее время поставлен на голосование.

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Теги: США, Израиль, Палестина, ООН
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