Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американская компания Visa заявила, что проблемы с работой банковских карт, с которыми в пятницу массово столкнулись европейские пользователи, был вызван аппаратным сбоем.

"У нас нет причин полагать, что это было связано с каким-либо несанкционированным доступом или вредоносным явлением", - говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте компании.

Отмечается, что проблема устранена и все карты обслуживаются в режиме, "близком к нормальному".

Ранее в пятницу держатели карт Visa в Великобритании и континентальной Европе стали массово сообщать о проблемах, возникающих в основном при попытке бесконтактной оплаты.