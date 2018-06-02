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Обед с Уорреном Баффетом купили на аукционе за $3,3 млн

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Право отобедать с миллиардером Уорреном Баффетом было продано в пятницу на онлайн-аукционе eBay за $3 300 100, сообщает в субботу информагентство Assоciated Press, отмечая, что победитель пожелал остаться анонимным.

Обед с Баффетом разыгрывается на аукционе ежегодно, начиная с 2000 года. Вырученные средства поступают в благотворительную организацию Glide Foundation, которая помогает бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов более $26 млн.

Результат этого года не стал рекордным и оказался на третьем месте после лотов 2016 и 2012 года, когда обед с миллиардером купили за $3,457 млн.

Как правило, Баффет обедает с победителями в стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке, который ежегодно жертвует Glide Foundation $10 тысяч.

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Теги: Уоррен Баффет
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