Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - До 87 увеличилось количество домов, разрушенных с начала извержения вулкана Килауэа на Гавайских островах, сообщает в субботу американский телеканал CNN со ссылкой на местную Службу гражданской обороны.

Ранее власти Гавайских островов объявили обязательную эвакуацию для жителей нескольких районов Большого острова, которым угрожают потоки лавы из извергающегося вулкана.

Местным жителям дали время до 12:00 пятницы по местному времени (01:00 по Москве субботы) для того, чтобы покинуть зону бедствия. До пятницы эвакуация была добровольной.

Те, кто откажутся выполнять предписание об обязательной эвакуации, могут быть арестованы. Также существуют риски, что экстренные службы не смогут оперативно отвечать на вызовы или брать на себя ответственность за спасение жителей из зоны бедствия, сообщил официальный представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дэвид Мэйс.

Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться почти месяц назад. За время извержения образовались 24 трещины, из некоторых вытекает лава.