Шесть человек погибли при извержении вулкана в Гватемале

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Власти Гватемалы объявили о шести жертвах и 20 раненых в результате извержения вулкана Фуэго, почти в 43 километрах от города Гватемала, столицы государства. Количество пропавших без вести после извержения пока не установлено, передает The Washington Times.

Среди погибших — двое детей. Все шестеро погибли в пожаре.

La erupción del #VolcánDeFuego en estos momentos registra caída de ceniza en los municipios de San Antonio Aguas Calientes, Santa Catarina Barahona, San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja, Alotenango y Antigua Guatemala

Fuente: Oscar López, UGAM San Antonio pic.twitter.com/QDb99xzNnF — CONRED (@ConredGuatemala) June 3, 2018

Пресс-секретарь Национального агентства по стихийным бедствиям Дэвид де Леон сообщил, что около 300 человек были эвакуированы из близлежащих деревень, покрытых пеплом. Некоторое количество пепла также выпало на улицах столицы Гватемалы.