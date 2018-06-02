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Лукашенко пообещал новые коррупционные разоблачения среди чиновников

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на днях общественности будут предоставлена информация о новых громких коррупционных разоблачениях.

В миреПомощник Лукашенко задержан при получении взятки в $200 тыс.Читать подробнее

"Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там - в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам (прессе - ИФ) сообщить, а вы общественность ознакомили с этим", - сказал он во время рабочей поездки в Брестскую область.

Его цитируют белорусские государственные СМИ. "Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо", - отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, Комитет госбезопасности республики задержал помощника президента Белоруссии, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко за взятку в $200 тыс.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко
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