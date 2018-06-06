Директор госпредприятия "Крым-Фармация" задержана по подозрению в получении взятки

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора государственного унитарного предприятия "Крым-Фармация", подозреваемой в получении 400 тыс. рублей взятки, она задержана, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР по Крыму в среду.

"По данным следствия, 6 июня подозреваемая получила взятку в размере 400 тысяч рублей от представителя двух фармацевтических предприятий за общее покровительство и разрешение вопросов, связанных с первоочередным погашением дебиторской задолженности перед данными предприятиями за ранее поставленный товар", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники полиции задержали женщину после передачи денег.

Она подозревается по параграфу "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Фамилию директора СКР не указал, на сайте предприятия говорится, что его возглавляет Ирина Бахлина.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Крым-Фармация" подконтрольна Минздраву республики и занимается розничной торговлей лекарственными средствами в аптеках. Выручка предприятия от продажи за 2016 год составила 1,15 млрд рублей, чистая прибыль - "минус" 162,6 млн рублей, чистые активы - 374,3 млн рублей.